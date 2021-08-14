Странное заявление генсека ООН: Все страны должны принимать афганцев

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал на заседании Совета Безопасности организации все страны принимать беженцев из Афганистана и не депортировать их.

"Я призываю все страны принимать беженцев из Афганистана и воздерживаться от их депортации", - сказал он в понедельник.

По его словам, безопасность персонала и имущества ООН в Афганистане по большей части соблюдалась при взятии власти талибами. Присутствие ООН в Афганистане будет адаптировано в соответствии с требованиями безопасности, заявил Гутерриш.