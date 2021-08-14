Джейхун Наджафов, собкор 18:55

Захват Кабула движением «Талибан», признанным большинством странам мира террористическим, бегство президента Ашрафа Гани, паралич всей государственной системы Афганистана вынуждает Азербайджан объявить тайм-аут в отношениях с этой страной. До последнего времени азербайджано-афганские отношения складывались в очень хорошем русле. Летом 2019 года на прошедшем в Баку заседании азербайджано-афганской рабочей группы по экономическому сотрудничеству был подписан протокол о расширение двусторонних связей.

Отмечались перспективы расширения торгово-экономического сотрудничества в сферах связи, дорожного транспорта, производства строительных материалов, грузоперевозок и др. Товарооборот между нашими странами в 2018 году составил 71,5 млн долларов, что на 37% больше, чем в предыдущий период. Афганистан был заинтересован в азербайджанских инвестициях в промышленность, строительство, транспорт, в увеличении транзита своих грузов через Азербайджан в Европу. Предполагались внедрение в Афганистане системы, аналогичной ASAN Хidmet, помощь в реформировании афганской таможенной службы, создание совместных предприятий, осуществление инфраструктурных проектов и др. Что же теперь станет со всеми этими планами и инвестициями? Отвечая haqqin.az на этот вопрос, депутат Милли Меджлиса Вахид Ахмедов осторожно заметил, что пока совершенно непонятно, как будут дальше развиваться события в Афганистане, поэтому придется повременить с реализацией подписанных с афганским правительством соглашений. В Афганистане произошел переворот, «Талибан» захватил власть в стране. Что станет с этой страной, можно будет судить, если удастся найти ответ на вопрос - почему США ушли оттуда. Убедительного ответа на него нет, поэтому невозможно и более-менее достоверно прогнозировать развитие событий в Афганистане и вокруг него, полагает депутат.

«Для Азербайджана, - уверен он, - Афганистан является важной региональной страной. У нас были довольно привлекательные планы сотрудничества в экономической, гуманитарной, культурной и других сферах. Теперь же остается только ждать и наблюдать, что дальше будет там происходить. А также, как будут действовать крупные государства, какую политику станут проводить Турция, США, Россия в отношении талибов. Пока же ясно одно - в Афганистане нет государственной власти. А вот что будет делать «Талибан», станет ли создавать свое правительство и какие у него будут отношения со сбежавшим правительством Гани, - неизвестно», - утверждает В.Ахмедов. Азербайджан фактически находится в одном геополитическом регионе с Афганистаном, поэтому происходящие там процессы способны повлиять на нашу страну. Можно надеяться, что вмешательство крупных держав приведет к стабильности там, но пока невозможно даже предположить, сколько продлится власть талибов. В любом случае Азербайджан может сотрудничать только с легитимной властью, а сейчас там законной власти нет, подчеркнул он. Бывший глава МИД Азербайджана Тофик Зульфугаров обращает внимание на факторы, которые пока остаются на заднем плане событий. Это, в частности, то, что официальное представительство талибов расположено в столице Катара, у которого прекрасные отношения с Турцией. В Катаре к тому же очень много военных США. Активно вовлечен во взаимоотношения с талибами Пакистан. То есть «Талибан» имеет определенные наработки той внешней политики, которую собирается проводить в будущем.