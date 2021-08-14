Что станет с азербайджанскими инвестициями и капиталом в Афганистане? наше поле зрения
Захват Кабула движением «Талибан», признанным большинством странам мира террористическим, бегство президента Ашрафа Гани, паралич всей государственной системы Афганистана вынуждает Азербайджан объявить тайм-аут в отношениях с этой страной.
До последнего времени азербайджано-афганские отношения складывались в очень хорошем русле. Летом 2019 года на прошедшем в Баку заседании азербайджано-афганской рабочей группы по экономическому сотрудничеству был подписан протокол о расширение двусторонних связей.
Отмечались перспективы расширения торгово-экономического сотрудничества в сферах связи, дорожного транспорта, производства строительных материалов, грузоперевозок и др. Товарооборот между нашими странами в 2018 году составил 71,5 млн долларов, что на 37% больше, чем в предыдущий период.
Афганистан был заинтересован в азербайджанских инвестициях в промышленность, строительство, транспорт, в увеличении транзита своих грузов через Азербайджан в Европу. Предполагались внедрение в Афганистане системы, аналогичной ASAN Хidmet, помощь в реформировании афганской таможенной службы, создание совместных предприятий, осуществление инфраструктурных проектов и др.
Что же теперь станет со всеми этими планами и инвестициями?
Отвечая haqqin.az на этот вопрос, депутат Милли Меджлиса Вахид Ахмедов осторожно заметил, что пока совершенно непонятно, как будут дальше развиваться события в Афганистане, поэтому придется повременить с реализацией подписанных с афганским правительством соглашений.
В Афганистане произошел переворот, «Талибан» захватил власть в стране. Что станет с этой страной, можно будет судить, если удастся найти ответ на вопрос - почему США ушли оттуда. Убедительного ответа на него нет, поэтому невозможно и более-менее достоверно прогнозировать развитие событий в Афганистане и вокруг него, полагает депутат.
«Для Азербайджана, - уверен он, - Афганистан является важной региональной страной. У нас были довольно привлекательные планы сотрудничества в экономической, гуманитарной, культурной и других сферах. Теперь же остается только ждать и наблюдать, что дальше будет там происходить. А также, как будут действовать крупные государства, какую политику станут проводить Турция, США, Россия в отношении талибов. Пока же ясно одно - в Афганистане нет государственной власти. А вот что будет делать «Талибан», станет ли создавать свое правительство и какие у него будут отношения со сбежавшим правительством Гани, - неизвестно», - утверждает В.Ахмедов.
Азербайджан фактически находится в одном геополитическом регионе с Афганистаном, поэтому происходящие там процессы способны повлиять на нашу страну. Можно надеяться, что вмешательство крупных держав приведет к стабильности там, но пока невозможно даже предположить, сколько продлится власть талибов. В любом случае Азербайджан может сотрудничать только с легитимной властью, а сейчас там законной власти нет, подчеркнул он.
Бывший глава МИД Азербайджана Тофик Зульфугаров обращает внимание на факторы, которые пока остаются на заднем плане событий. Это, в частности, то, что официальное представительство талибов расположено в столице Катара, у которого прекрасные отношения с Турцией. В Катаре к тому же очень много военных США. Активно вовлечен во взаимоотношения с талибами Пакистан. То есть «Талибан» имеет определенные наработки той внешней политики, которую собирается проводить в будущем.
«Должно, конечно, пройти определенное время, чтобы талибы отформатировали эту политику. И только тогда можно будет делать определенные выводы о будущем афгано-азербайджанских отношений. Не случайно из всех западных стран безопасность кабульского аэропорта обеспечивает только турецкий военный контингент, в состав которого входят и азербайджанские военнослужащие. То есть у Азербайджана хорошие стартовые позиции, чтобы лучше ориентироваться в афганской ситуации», - считает дипломат.
Важно при этом, отмечает он, что у Баку всесторонние отношения с важными игроками региона - Турцией и Пакистаном. Нельзя не учитывать и тесные двусторонние связи между Пакистаном и Китаем. Ко всему прочему Исламабад и Пекин - военные союзники.
«Если исходить из этих факторов, то Азербайджану не придется с нуля начинать будущую политику в отношении Афганистана. Просто необходимо подождать и посмотреть, какие черты примет его внешнеполитический вектор, и в соответствии с этим дальше выстраивать свои отношения. Причем базироваться они должны на четком алгоритме: мы не вмешиваемся в ваши внутренние дела, а вы не экспортируете в Азербайджан свои политические, религиозные и прочие концепции», - убежден Т.Зульфугаров.
Как предполагает экс-министр, единоличного правления талибов в Афганистане не будет. «Той власти, с которой Азербайджан заключал соглашения, уже нет. В Афганистане сформировано переходное правительство, в составе которого есть представители предыдущей власти. Многое зависит от того, как будет протекать переход власти в новые руки, насколько легитимно пройдет переход, какие обязательства сохранят новые власти», - указывает он.
Вместе с тем уже то, что руководство «Талибана» делает достаточно здравомыслящие заявления в отношении Турции, проявляя желание выстраивать отношения с Анкарой, представляется дипломату позитивным фактом.
Положительным моментом Т.Зульфугаров считает и азербайджано-пакистанские отношения, в том числе в вопросах безопасности, что дает возможность Азербайджану осуществлять политику, адекватную ситуации в регионе.
«Вообще же не думаю, что возможна узурпация «Талибаном» власти, как это было в 1996 году. Одно дело - идеологические лозунги, и совсем другое - реалии афганского государства, с которыми талибам придется считаться. Любое государство принимает решения в контексте необходимости, поэтому переход власти к талибам прошел относительно мирно. По телеканалу Аль-Джазира показали, как им без всяких штурмов, боев и насилия государственные служащие передали ключи от правительственного дворца. Это говорит о том, что все происходит по своеобразным, но все же определенным правилам. И пока талибы сами не обозначили приоритеты своей политики, рано что-либо говорить о будущем Афганистана.
Для нас же в данный конкретный момент главное - безопасность азербайджанского военного контингента, который обеспечивает защиту кабульского аэропорта», - сказал Т.Зульфугаров.