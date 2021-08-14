На улицах Кабула началась жестокая расправа
Боевики «Талибана» устраивают жестокие расправы над афганцами, боевики уже начали искать людей по домам. Об этом заявил постоянный представитель Афганистана при ООН Гулам Исакзай, его цитирует Reuters.
Боевики «Талибана» устраивают жестокие расправы над афганцами, боевики уже начали искать людей по домам. Об этом заявил постоянный представитель Афганистана при ООН Гулам Исакзай, его цитирует Reuters.
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