Сегодня в понедельник, 16 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев, первый вице-президент Мехрибан Алиева и их дочь вице-президент Фонда Г.Алиева Лейла Алиева посетили освобожденные Кельбаджарский и Лачинский районы.

Как сообщает АзерТадж, глава азербайджанского государства и первый вице-президент приняли участие в церемонии закладки строительства тоннеля, который пройдет по автомобильной дороге Тоганалы-Кельбаджар в напралении Муровдага. Глава государства ознакомился с работами в Кельбаджарской электрической подстанции.

Затем И.Алиев принял участие в закладке новой дороги Кельбаджар-Лачин и строительства Лачинского международного аэропорта.

В центре Кельбаджара И.Алиев поднял государственный флаг Азербайджанской Республики.

Азербайджанский лидер посетил войсковую часть в Кельбаджаре, а также разрушенный в период армянской оккупации санаторий всесоюзного значения "Истису", ознакомился с работами по строительстве новой дороги в Минкенде.