Власть сменилась и в Замбии

Избирательная комиссия Замбии объявила ранее о том, что победу на президентских выборах одержал лидер оппозиции Хакаинде Хичилема, набрав более 2,8 млн голосов избирателей.

«Я принимаю результаты голосования и буду соблюдать положения конституции для мирного перехода власти. Я поздравляю с избранием на пост президента Хакаинде Хичилему», — сказал Лунгу в телевизионном обращении.

Для Хичилемы нынешние президентские выборы стали шестыми по счету, в которых он участвовал как кандидат. Он является лидером ведущей оппозиционной Объединенной партии за национальное развитие. В 2015 году о проиграл выборы Эдгару Лунгу, признав его победу.