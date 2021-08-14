Кабул "превратился в медленный город, в котором подавляющее большинство людей - мужчины, без полиции и дорожного контроля. На улицах города можно видеть бойцов "Талибана" с бело-черными флагами и оружием в руках, которые разъезжают на автомобилях", - передает телеканал "Аль-Джазира".

"Талибы в понедельник начали изымать оружие в Кабуле у местного населения. Поскольку оружие есть у очень многих афганцев, существует риск, что группы людей, недовольных приходом к власти талибов, могут решить самостоятельно оказать им сопротивление», - передает телеканал Sky News.

«Американские официальные лица оценивают ситуацию в аэропорту как "напряженную". По словам представителя Пентагона,"все полеты в аэропорту Кабула прекращены". Речь идет как о военных, так и о гражданских самолетах», - передает телеканал CBS News.