Жители Кабула заявили о ненависти к США

Власти США поступили безответственно, решив вывести войска из Афганистана и перестать поддерживать афганское правительство и население. Такое мнение высказали жители Кабула в беседе с «Лентой.ру».

Мужчина, работающий гидом в столице республики, рассказал, что у всех афганцев осталось много вопросов к американским властям относительно решения о выводе войск. По его словам, таким шагом Вашингтон поставил крест на будущем демократии, прав человека и прав женщин в Афганистане. «Сейчас я ненавижу американские войска, я ненавижу американское правительство. Я думаю, что они просто играют в политические игры. И теперь непонятно, что нас ждет», — подчеркнул афганец. Он назвал решение о выводе военного контингента США из Афганистана безответственным.