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Представляем вашему вниманию репортаж корреспондента российского издания Лента.ру с улиц Кабула. Репортаж проливает свет на создавшуюся в афганской столице шокирующую читателей ситуацию. * * * Боевики радикального движения «Талибан» 15 августа захватили Кабул, а вместе с ним взяли под контроль весь Афганистан. Наступление боевиков было настолько стремительным, что многие жители, собиравшиеся покинуть страну, не успели этого сделать и оказались заперты в родном городе: наземные пути перекрыты, а единственная возможность к отступлению — аэропорт Кабула — давно не справляется с толпами беженцев. Многие афганцы уже начали осознавать: им придется как-то выживать в захваченной стране. «Лента.ру» поговорила с жителями Кабула и выяснила, чего они боятся, почему хотят сбежать из страны и за что проклинают американцев. «Никакие они не талибы» Абдалла, гид (имя изменено из соображений безопасности): Боевики «Талибана» вошли в Кабул вчера где-то в четыре часа вечера, когда узнали, что президент Ашраф Гани сбежал из Афганистана. Им не было оказано никакого сопротивления, потому что со вчерашнего дня в столице нет ни армии, ни полиции — все они сбежали, побросав свои участки и базы, оставили там оружие, танки и автоматы.

Захватывая провинции, талибы выпускали заключенных из тюрем. То же произошло и в Кабуле — со вчерашнего дня преступники, воры и грабители ходят по всему городу, многие из них вооружены. Они изображают из себя талибов: ходят с белым флагом движения и показывают прохожим, что вот, у них есть автоматы Калашникова и танки. Но никакие они не талибы. Они грабят людей прямо на улицах, а если кто-то пытается сопротивляться, его убивают. Несколько часов назад так убили одного из наших соседей. Когда талибы только вошли в Кабул, у большинства из них не было машин или мотоциклов. Боевики шли на рынки и в автосалоны, требовали отдать им ключи от автомобилей, садились в них и уезжали. Абдалла Еще я слышал, что они останавливают на дорогах новые и дорогие модели автомобилей и просто отбирают их у людей. Нередко боевики избивают автомобилистов или даже открывают по ним огонь. Кроме того, талибы врываются в дома командиров, известных и богатых людей, и выносят оттуда все ценное. Несколько минут назад я выходил в город, пытался купить карточку для своего телефона. Найти ее трудно, потому что все магазины закрыты. Продавцы боятся, что их товары просто отберут силой, ничего не заплатив. Когда я был в городе, то увидел бойцов «Талибана» и перепугался, что они меня убьют. Я сам видел и слышал от других, что талибы убивают людей без всякой причины. На некоторых блокпостах они вооружены до зубов, а на других проводят проверки, сидя по четыре-пять человек на одном мотоцикле, с автоматами Калашникова и белым флагом. «Я не знаю, как покинуть Афганистан» Мы решили уехать из Афганистана еще месяц назад, но уже тогда было очень сложно получить визу и паспорт, потому что многие пытались сбежать из страны. Один лишь паспорт стоил 400-500 долларов, его нужно было ждать неделю — и то, если тебе повезет договориться, потому что купить его очень и очень сложно.

Если только паспорт стоит 400-500 долларов, то представьте, сколько будет стоить виза. Из-за нынешней ситуации визы в соседние страны вроде Таджикистана, Пакистана или Индии стоят слишком дорого, большинство афганцев не могут себе их позволить. Даже если тебе повезло, и у тебя есть и паспорт, и виза, то еще нужно раздобыть билеты. А их не было: ни через 10 дней, ни через две недели, ни даже через месяц. У моего друга была виза в Пакистан, но он просто не смог достать билет. Сейчас я сижу дома и пытаюсь найти способ покинуть Афганистан. Но я не знаю, как. Я надеюсь, что что-нибудь придумаю. «США поставили крест на будущем Афганистана» У всех нас столько вопросов о выходе американцев из Афганистана. Ведь США и НАТО вошли в страну в 2001 году, чтобы бороться с террористами, с «Талибаном», с «Аль-Каидой». Они потратили столько времени и денег, потеряли так много солдат за эти 20 лет. Почему они так безответственно уходят? Они ведь поддерживали афганскую армию и правительство. Почему они перестали им помогать? При них талибы не смогли бы захватить Кабул и столько провинций. А сейчас — вы и сами видите в новостях — они захватили весь Афганистан. Американцы контролируют район аэропорта. Значит, они как-то договорились с талибами. В течение 20 лет американцы поддерживали правительство, говорили всем: мы помогаем Афганистану. Но два года назад они пошли на сделку с «Талибаном». И поставили крест на будущем демократии, прав человека и прав женщин в Афганистане. Я сам постоянно задаюсь вопросом: ну вот зачем американцы оставались в Афганистане эти 20 лет? Раньше я думал, что они помогают Афганистану, что они хотят, чтобы афганский народ развил свою страну, что они будут нас поддерживать еще долгое время. Сейчас я ненавижу американские войска, я ненавижу американское правительство. Я думаю, что они просто играют в политические игры. И теперь непонятно, что нас ждет. Абдалла 10 лет назад я работал на американских военных. Недолго, правда, но по договору. У меня с тех пор осталось много документов, и два дня назад я решил попытаться с их помощью покинуть Афганистан. Но я представить себе не мог, что Кабул будет захвачен талибами всего за один день. Я думал, что здесь будет безопасно, что я успею оформить документы и свое резюме, поискать какие-то другие способы покинуть страну. Но не успел.

Теперь появилась новая проблема. Талибы соорудили блокпосты по всему городу. Только территория возле аэропорта находится под контролем армии США, но боевики никого туда не пускают. На расстоянии где-то 10 километров от аэропорта у талибов есть блокпост, они останавливают машины, так что если кто-то хочет добраться до аэропорта, то должен идти пешком. Вчера я сжег все документы во дворе. Я понял, что если талибы устроят обыск и найдут их, то убьют меня и близких. Поэтому я сжег все бумаги, удалил все контакты и старые фотографии из телефона. Ведь талибы проверяют и твой телефон: если найдут у тебя номер кого-то из правительства, военной базы или армии, то для них это будет достаточным основанием, чтобы убить. «Мы ждали худшего» Наби Садат, тату-мастер из Кабула (имя изменено из соображений безопасности): Я набивал татуировки, в том числе девушкам и женщинам. Я боюсь за свою жизнь, потому что талибы такое не поощряют: ислам запрещает тату. В Кабуле татуировки были в моде, наши тату-салоны пользовались большой популярностью, и у меня было немало клиентов. Я слышал, что талибы отлавливают тех, у кого есть татуировки на руках, и допрашивают их. Я просто в ужасе. Если боевики поймают кого-то из моих клиентов, то могут узнать адрес моего дома и тату-салона. И тогда найти меня не составит труда. Поэтому сейчас я скрываюсь вместе со своим братом, который тоже был тату-мастером. При прежнем правительстве мы неплохо жили и хорошо зарабатывали. Но когда США внезапно решили вывести войска и правительство пало, то мы оказались в отчаянном положении: ведь мы работали в сфере, которая под запретом в исламе. Поэтому мы очень боимся за свою жизнь. Но мы все равно надеемся, что Афганистан ждет светлое будущее. Если у меня появится шанс сбежать из страны, я, конечно же, сразу им воспользуюсь. Но пока он близок к нулю, поэтому я просто в ужасе жду, что будет дальше. Надеюсь, что талибы не найдут меня. У меня нет другого выбора: только скрываться и выжидать.