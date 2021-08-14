Минобороны Азербайджана о гибели армянского военнослужащего
Распространяемая армянской стороной информация о гибели армянского военнослужащего якобы в результате обстрела подразделениями азербайджанской армии позиций ВС Армении в направлении населенного пункта Зеренд Басаркечарского района не соответствует действительности.
Как сообщает haqqin.az со ссылкой на Минобороны Азербайджана, напротив, в течение дня вооруженные силы Армении обстреливали позиции азербайджанской армии в разных направлениях.
Распространяемая армянской стороной информация о якобы понесенных нашими подразделениями потерях тоже не соответствует действительности.