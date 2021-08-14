Ракета TRLG-230 впервые была применена в Карабахе

Крупнейший турецкий производитель оружия и оборонный подрядчик, базирующийся в Анкаре, компания «Рокетсан» выступила с заявлением о применении разработанной в 2020 году управляемой ракеты TRLG-230 во время боевых действий в Карабахе осенью прошлого года.

Как сообщает haqqin.az, об этом в преддверии международной выставки оборонной промышленности IDEF-2021 заявил на брифинге гендиректор компании «Рокетсан» Мурат Икинджи.