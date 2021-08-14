Ракета TRLG-230 впервые была применена в Карабахе
Крупнейший турецкий производитель оружия и оборонный подрядчик, базирующийся в Анкаре, компания «Рокетсан» выступила с заявлением о применении разработанной в 2020 году управляемой ракеты TRLG-230 во время боевых действий в Карабахе осенью прошлого года.
Как сообщает haqqin.az, об этом в преддверии международной выставки оборонной промышленности IDEF-2021 заявил на брифинге гендиректор компании «Рокетсан» Мурат Икинджи.
По его словам, на завтрашней выставке будут впервые представлены девять продукций компании.
Мурат Икинджи впервые рассказал и об управляемой ракете TRLG-230. «Во время карабахской войны были определенные сложности. Наши 230-миллиметровые ракеты зависели от систем GPS и координатов. Мы добились их усовершенствования, запуск ракеты стал производиться с помощью лазера. Ракеты были успешно испытаны азербайджанской армией во время боев».
Дальность полёта ракеты составляет 70 км. Главной особенностью изделия, как указал турецкий гендиректор, является функция наведения по лазеру, которым цель может подсветить БЛА Bayraktar TB2 даже после пуска ракеты.
Отметим, что в качестве пусковой платформы использовано шасси российского КАМАЗ-63501.
Напомним, что в период второй карабахской войны на распространенных азербайджанским оборонным ведомством видеосюжетах было обнародовано применение данной ракеты вооруженными силами Азербайджана.