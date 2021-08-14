Баку опровергает: азербайджанская армия не стреляет в мирных армян
Минобороны Азербайджана выступило с очередным заявлением, в котором решительно опровергло утверждение армянского оборонного ведомства об обстрелах со стороны азербайджанских военнослужащих мирных населенных пунктов Армении.
Как сообщает haqqin.az со ссылкой на Минобороны, Вооруженные силы Азербайджана следуя правовым принципам международного гуманитарного права, не открывают огонь по мирным населенным пунктам и гражданским объектам.