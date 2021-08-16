Миллион человек собрались в аэропорту Кабула
Около миллиона человек, по словам очевидцев, собрались в аэропорту Кабула к вечеру понедельника, 16 августа.
Люди прибывают, в то же время на территории нет связи, воды или продуктов питания, передает Би-Би-Си. Второй день там проводится эвакуация иностранных граждан в связи с захватом города талибами. В то же время многие афганцы, кто сотрудничал с иностранными правительствами и организациями, пытаются покинуть страну, опасаясь преследований. К вечеру понедельника из-за того, что много людей собралось на взлетно-посадочной полосе, вылет и посадка самолетов были приостановлены.