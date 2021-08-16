Турция отказалась от намерения взять на себя управление аэропортом в Кабуле, но готова предоставить помощь "Талибану" в сфере технического обеспечения и безопасности, если получит такой запрос. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в турецких силах безопасности.

"В случае, если "Талибан" попросит о технической помощи, Турция может оказать помощь в сфере безопасности в аэропорту", - рассказал один из собеседников агентства. По его словам, на фоне "полного хаоса" в воздушной гавани "процесс взятия управления турецкими военными автоматически прекратился".

Напомним, что в составе контингента турецких войск в кабульском аэропорту представлены и азербайджанские военнослужащие.