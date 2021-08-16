Почему афганские военные проникли на территорию Узбекистана?

Военные правительственных войск Афганистана, бежавшие в Узбекистан, заявили, что у них не было выбора после того, как "Талибан" взял Кабул. Цитирует РИА Новости афганских военнослужащих.

"Талибы взяли Кабул, мы бежали с поля боя. У нас не было выбора, мы были вынуждены прибыть сюда", - рассказывает на видео один из афганских военных на узбекском языке.

Большинство из прилетевших говорит, что они - пилоты. Прилетевшие демонстрируют, что у них есть личное оружие, которое они готовы сдать. После осмотра и опроса узбекские силовики приказывают афганским военным лететь в ближайший аэропорт в Узбекистане – Термез.