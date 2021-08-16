Иран и Саудовская Аравия в объятиях друг друга

Посол Ирана в Ираке выразил надежду, что переговоры между Тегераном и Эр-Риядом в Багдаде об открытии посольств двух стран приведут к положительным результатам, передает Mehr.

Посол Ирана в Багдаде Ирадж Масджиди сообщил, что между Ираном и Саудовской Аравией прошли несколько раундов переговоров в Ираке, которые были временно приостановлены в связи со сменой администрации в Иране.