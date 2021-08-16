Иран и Саудовская Аравия в объятиях друг друга
Посол Ирана в Ираке выразил надежду, что переговоры между Тегераном и Эр-Риядом в Багдаде об открытии посольств двух стран приведут к положительным результатам, передает Mehr.
Посол Ирана в Багдаде Ирадж Масджиди сообщил, что между Ираном и Саудовской Аравией прошли несколько раундов переговоров в Ираке, которые были временно приостановлены в связи со сменой администрации в Иране.
«В ходе этих переговоров был поднят вопрос об открытии посольств двух стран, что, как мы надеемся, приведет к положительным результатам в будущем», - отметил он.
По его словам, страны в регионе должны подготовиться к принятию своих обязательств по обеспечению необходимой поддержки своей региональной безопасности после ухода Соединенных Штатов. «Тегеран категорически отвергает любое присутствие США в регионе, особенно в Ираке», - отметил дипломат.