ХАМАС поздравил «Талибан» по случаю победы над США

Палестинское движение ХАМАС поздравило "Талибан" и всех афганцев с победой над "американской оккупацией". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Donia Al-Watan.

"ХАМАС поздравляет мусульманский афганский народ с поражением американской оккупации на всех афганских землях, а также движение "Талибан" и его мужественное руководство с этой победой, которая стала кульминацией его продолжительного джихада на протяжении последних 20 лет", - отмечается в нем.