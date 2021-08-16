ХАМАС поздравил «Талибан» по случаю победы над США
Палестинское движение ХАМАС поздравило "Талибан" и всех афганцев с победой над "американской оккупацией". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Donia Al-Watan.
"ХАМАС поздравляет мусульманский афганский народ с поражением американской оккупации на всех афганских землях, а также движение "Талибан" и его мужественное руководство с этой победой, которая стала кульминацией его продолжительного джихада на протяжении последних 20 лет", - отмечается в нем.
В коммюнике контролирующие сектор Газа исламисты желают "афганцам и их руководству успехов на пути достижения единства, стабильности и процветания" их страны. "Падение оккупации США и их союзников доказывает, что сопротивление народов, в первую очередь, нашего борющегося палестинского народа будет вознаграждено победой и достижением его главных целей - свободы и возвращения к родным очагам", - говорится в заявлении.