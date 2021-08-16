«Дальнейшее пребывание сил США в Афганистане грозило "эскалацией конфликта" и потерями для американских военных», - заявил президент США Джо Байден, выступая в Белом доме с речью о ситуации в Афганистане.

"Когда я занял пост президента, я унаследовал соглашение, достигнутое предыдущим президентом США Дональдом Трампом с движением "Талибан". Согласно соглашению, силы США должны были уйти из Афганистана к 1 мая 2021 года. Выбор, который я должен был сделать, будучи вашим президентом, стоял между тем, чтобы следовать этому соглашению или же быть готовым к тому, чтобы вернуться назад к борьбе с "Талибаном". После 1 мая не было бы режима прекращения огня. Нет соглашения, защищающего наши ВС после 1 мая", - сказал он.