Байден нашел второго виновного: «сбежавшие афганцы»

"Американские военные не будут и не должны воевать в войнах, в которых не воют сами афганцы", - заявил президент США Джо Байден, выступая в Белом доме с речью о ситуации в Афганистане.

Байден добавил, что за несколько десятков лет политической карьеры он понял, что "никогда нет хорошего времени для вывода войск".

Он подчеркнул, что "неправильно просить американских военных вступать в конфликт там, где сами афганцы не могут защищать себя".

"Политическое руководство Афганистана сдалось и бежало, армия провалилась", — охарактеризовал ситуацию Байден.