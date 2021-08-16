Байден нашел третьего виновного в поражении США: Россия и Китай

Президент США Джо Байден заявил, что Россия и Китай заинтересованы в том, чтобы Вашингтон вкачивал средства в Афганистан бесконечно.

"И наши истинные стратегические соперники Китай и Россия больше всего хотели бы, чтобы США продолжали вкачивать миллиарды долларов, ресурсы… в стабилизацию Афганистана бесконечно", - сказал он.

При этом американский президент заявил, что искренне огорчен происходящим в Афганистане, но не сожалеет о решении по выводу американских войск. Поскольку, по словам американского президента, США обеспечили афганские войска всем, что им было нужно, кроме воли к победе.

"Мы дали им все возможности для того, чтобы определить свое собственное будущее, но мы не смогли дать им волю к борьбе за это будущее", - сказал Байден.