А теперь США начнут работать с «Талибаном»
США продолжат работать с представителями "Талибана" в Дохе, некоторые дискуссии конструктивны, сообщил на брифинге официальный представитель Госдепа Нед Прайс.
По его словам, США продолжают быть вовлеченными в работу с талибами в Дохе, сосредотачиваясь на том, чтобы не было угрозы миссии США в Афганистане по сокращению дипперсонала. "Некоторые дискуссии с талибами конструктивные", - подчеркнул Прайс.
Теперь США называют этих, как выразился российский посол, мужиков - конструктивной силой