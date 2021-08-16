Мадат Гулиев на выставке оборонной промышленности в Стамбуле

Сегодня во вторник, 17 августа в выставочном центре TUYAP в Стамбуле начинает работу международная выставка оборонной промышленности IDEF'21.

Выставка продлится до 20 августа. Выставка организована Министерством национальной обороны Турции под патронажем администрации президента Турции и пройдет в крупнейшем турецком мегаполисе уже в 15 раз. В ней примут участие и представители Азербайджана.

Как сообщает haqqin.az, в работе выставки примет участие делегация Азербайджана под руководством министра оборонной промышленности генерал-полковника Мадата Гулиева.