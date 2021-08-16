Армяне сбежали из Сотка

Армянские сотрудники Соткского золоторудного месторождения сбежали с рудника, где проводились работы по добыче. Об этом, как сообщает news.am-Новости Армении, заявила депутат парламента Армении Тагуи Товмасян.

После окончания второй карабахской войны половина месторождения оказалась в зоне контроля азербайджанских войск на западной границе Кельбаджарского района. Азербайджанские войска вышли к госгранице с Арменией. И таким образом, половина месторождения оказалась на азербайджанской территории.

Однако в последние дни армянские вооруженные сил ведут беспрерывный обстрел позиций азербайджанской армии в Кельбаджарском районе. Азербайджанская армия подавляет огонь противника.

Смещение эпицентра армяно-азербайджанского противоборства в район Сотка подтолкнуло работников к бегству из горячей точки.