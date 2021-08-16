Один из лидеров азербайджанской диаспоры скончался от коронавируса

Один из лидеров азербайджанской диаспоры в России, руководитель азербайджанской общины «Хазар» в Воронежской области Эльдар Садыгов скончался от коронавируса. Как сообщает haqqin.az со ссылкой на издание «Время Воронежа», ему был 61 год.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев выразил свои соболезнования в связи со смертью Эльдара Садыгова. Глава региона назвал его «достойным сыном азербайджанского народа», а также упомянул, что Эльдар Садыгов был инициатором многих добрых дел, направленных на укрепление межнационального мира в области.