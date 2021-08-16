Один из лидеров азербайджанской диаспоры скончался от коронавируса
Один из лидеров азербайджанской диаспоры в России, руководитель азербайджанской общины «Хазар» в Воронежской области Эльдар Садыгов скончался от коронавируса. Как сообщает haqqin.az со ссылкой на издание «Время Воронежа», ему был 61 год.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев выразил свои соболезнования в связи со смертью Эльдара Садыгова. Глава региона назвал его «достойным сыном азербайджанского народа», а также упомянул, что Эльдар Садыгов был инициатором многих добрых дел, направленных на укрепление межнационального мира в области.
Эльдар Садыгов также занимался благотворительностью, а в период пандемии оказывал помощь нуждающимся жителям региона.
«Передаю слова сочувствия и поддержки родным и близким Эльдара, а также всем, кто соприкасался с ним по жизни и скорбит в эти дни», – выразился Александр Гусев.
Директор интернет-газеты «Время Воронежа» Александр Баймурзаев также передал слова поддержки родным и близким Эльдара Садыгова.
«Искренние слова соболезнования родным и близким Эльдара Алиса Оглы. На протяжении многих лет знал его, дружили, совместно работали в Ассамблее народов Воронежской области, комитете по делам национальностей общественной палаты. Эльдар активно помогал молодежи. При его содействии было реализовано множество различных проектов, направленных на гармонизацию межнациональных отношений на территории региона. Его будет сильно не хватать», – отметил Александр Баймурзаев.
Похороны Эльдара Садыгова пройдут на родине – в Азербайджане.