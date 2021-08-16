Одна провинция в Афганистане не подчинилась талибам
Несмотря на уверения движения «Талибан» о том, что оно взяло под контроль весь Афганистан, существует провинция, свободная от их власти. Речь идет о Панджшере, который может стать зоной сопротивления талибам, пишет Paris Match.
О том, что Панджшер, на 99% заселенный таджиками, не подчинился талибам, сообщил сын легендарного полевого командира Ахмада Шаха Масуда.
«Панджшер — последний свободный регион нашей умирающей страны», — цитирует его издание.
Ахмад Шах Масуд призвал всех афганцев присоединиться к нему для оказания сопротивления «Талибану». Занимавший пост вице-президента при предыдущих властях Амрулла Салех прибыл в Панджшер, заявив, что, в отличие от президента Ашрафа Гани, останется на родине и присоединится к антиталибскому сопротивлению.