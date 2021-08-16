Стамбул принимает крупнейшую оборонную выставку

Сегодня в выставочном центре TUYAP в Стамбуле открывается международная выставка оборонной промышленности IDEF 2021, которая организована Министерством национальной обороны Турции под патронажем администрации президента Турции и пройдет уже в 15-й раз. В ней примут участие передовые оборонные концерны.

На территории TUYAP будет представлен широкий спектр продукции 1 236 оборонных компаний из 53 стран мира, в том числе 536 турецких. Запланировано участие 154 делегаций из 79 стран мира, а по итогам выставки ожидается подписание целого ряда контрактов.