Минобразования обратилось к желающим получить двойной диплом

Программа бакалавриата, которая будет осуществляться на английском языке в течение 4 лет в 2021-2022 учебном году, предусматривает прием 100 человек, по 25 студентов в каждом в областях информационных технологий, гражданского строительства, электротехники и электроники.

Онлайн-регистрация на степень бакалавра Международной программы двойного диплома (BMU-INHA IDP), реализуемой Бакинским инженерным университетом и университетом INHA - престижным высшим учебным заведением Южной Кореи, на 2021-2022 учебный год продлится до 23:55 20 августа. Документы необходимо подать в виде онлайн-заявки к указанной дате, говорится в сообщении Министерства образования Азербайджана.

По модели программы планируется обучение в Бакинском инженерном университете в течение 3 лет и в университете INHA в течение 1 года. Окончив обучение студенты получат диплом степени бакалавра как от BMU, так и от университета INHA.

Плата за обучение студентов, регистрационные расходы, доступ к учебным материалам и электронным информационным ресурсам, а также стоимость 1 года обучения и 3 недель летней школы в Южной Корее покрываются «Государственной программой на 2019-2023 годы».

Зачисление на международную программу двойного диплома основывается на результатах вступительных экзаменов (бакалавриат) Государственным экзаменационным центром и внутреннего конкурса, проводимого Университетом INHA. Таким образом, документы могут подавать абитуриенты, являющиеся гражданами Азербайджанской Республики и успешно сдавшие экзамены ГЭЦ в 2021 году. Кроме того, поступающие должны сдать внутренний экзамен, организованный совместно университетами BMU и INHA. Чтобы сдать внутренний экзамен, необходимо заполнить «онлайн-анкету» и предоставить необходимые документы.

Внутренний экзамен для поступления состоится 23 августа (письменный) и 24 августа (устный). Результаты экзамена будут объявлены 27 августа.