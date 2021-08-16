США потратят полмиллиарда на помощь афганским беженцам

Президент Америки Джо Байден распорядился выделить 500 млн долларов на помощь афганским беженцам, сообщает Mk.Ru.

«Нам крайне важно, чтобы помощь была предоставлена. На эти нужды будет выделена сумма, не превышающая $500 млн», - отметили в пресс-службе Белого дома.

Уточняется, что речь идет о расходах по линии государственного фонда оказания экстренной помощи беженцам и переселенцам. Деньги будут выделены в связи с накаленной обстановкой в Афганистане.