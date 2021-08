Известного «певца протеста» обвинили в совращении ребенка. 56 лет назад

Имя заявительницы не раскрывается, в судебных документах она фигурирует под инициалами J.C. Она утверждает, что Дилан в течение шести недель давал ей в своей квартире в Нью-Йорке наркотики и алкоголь и угрожал применением физического насилия.

Представители 80-летнего музыканта заявили, что «эти обвинения 56-летней давности являются ложью, и мы намерены защищаться».

В мире американской популярной культуры Дилан известен как «певец протеста», несмотря на то, что в основе его поэтики было множество самых разных, более глубоких, чем прямолинейный политический протест, истоков: и современные англоязычная и французская поэзия, и Шекспир, и Библия, и американский фольклор, отмечает BBC.

Титул этот он получил во многом благодаря обретшей внезапно огромную популярность и до сих пор многими считающейся чуть ли не главной дилановской песне Blowin' In The Wind. Blowin' In The Wind для Дилана - то же самое, что «Джоконда» для Леонардо Да Винчи, Девятая симфония для Бетховена или «Мыслитель» для Родена, указывает издание.

За свою музыкальную карьеру Боб Дилан стал лауреатом нескольких премий «Грэмми», президентской медали Свободы, получил Нобелевскую премию по литературе.