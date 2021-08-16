Жители Кабула рассказали о жизни при талибах: «Теперь люди лишены свободы»

Члены движения «Талибан» пока не причиняют вреда жителям Кабула, но люди все равно напуганы и стараются не выходить на улицы без крайней необходимости. Об этом рассказали местные жители в разговоре с РБК.

Студент Российского университета дружбы народов Ахмад Санор Накиби отметил, что пока жизнь при талибах не отличается от того, что было раньше. «Пока все спокойно... Талибы не планируют нас убивать, но, конечно, теперь люди лишены свободы», — объяснил он.

Житель Кабула Мудасера рассказал, что после захвата столицы талибами никто не вышел на работу — даже полицейские. «Талибы работают как полиция, защищают город от мародеров. Конечно, люди напуганы тем, что происходит, особенно женщины», — рассказал он.

В разговоре с «Лентой.ру» жители афганской столицы также рассказали о страхе за свою жизнь и напряженной обстановке в городе.