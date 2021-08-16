Сахар может стать дефицитным продуктом?

Тростниковый и рафинированный (белый) сахар подорожали на фоне сокращения поставок из Бразилии. Как пишет Bloomberg, октябрьские фьючерсы на оба вида сырья выросли на прошлой неделе на семь процентов и практически достигли четырехлетнего максимума.

Цены на оба вида сахара сейчас находятся на двухнедельном пике. Белый сахар 16 июля торговался на бирже ICE по 497 долларов за тонну, тростниковый — около 44 тысяч долларов за тонну.