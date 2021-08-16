Три страны оставили свои посольства в Кабуле

В Кабуле, где продолжается эвакуация международного сообщества, остаются только три посольства - России, Китая и Пакистана. Об этом сообщает BBC.

Согласно сообщению, Россия заявила, что эвакуирует сотрудников своего посольства только частично. В свою очередь посольство Китая в Афганистане не прокомментировало свои дальнейшие планы, однако предупредило местных китайских жителей "уделять пристальное внимание ситуации с безопасностью".

Также Индонезия заявила, что сохранит "небольшую дипломатическую миссию" в стране, однако все же эвакуирует свое посольство.

Последней свое посольство в Кабуле эвакуировала Индия. Спецрейс доставил посла страны и других сотрудников назад в Индию.