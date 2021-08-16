В Азербайджане тысячи детей привлекут к социальной реабилитации

В рамках еще одного проекта, реализуемого на основе заказа социального обслуживания Агентства социальных услуг при Минтруда, оказываются реабилитационные услуги детям с ограниченными возможностями здоровья.

Как сообщили haqqin.az в министерстве, согласно проекту «Организация деятельности центров социальной реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья», в Баку и регионах страны организованы реабилитационные центры. В этих центрах детям с диагнозом аутизм, с синдромом дауна, а также с иными физическими ограничениями, оказываются реабилитационные услуги, и, чтобы способствовать развитию их способностей, ведется работа по плану, разработанному индивидуально для каждого из них.

Цель – оказать поддержку социальной реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья, а также помочь их семьям в получении знаний и навыков в деле интеграции этих детей в общество.

По новому проекту в этом году предусматривается привлечение к социальной реабилитации около 5 тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья.