Новая власть объявила амнистию и призвала афганцев вернуться к работе

Представители движения "Талибан" объявили общую амнистию для бывших правительственных чиновников и призвали к возобновлению работы в госучреждениях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство AFP.

"Для всех объявлена всеобщая амнистия, поэтому вы должны с полной уверенностью вернуться к привычной жизни", - говорится в заявлении.

Вошедшие в Кабул талибы в числе первых взяли под контроль Кабульский университет и здание министерства образования. Они сразу обещали, что женщинам будет предоставлено право работать и учиться, однако в понедельник большинство школ и вузов столицы было закрыто. Кроме того, талибы заявили 15 августа, что не будут мстить представителям бывших властей и силовикам.