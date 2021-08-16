Армяно-грузинскую границу опять трясет
Землетрясение магнитудой 3,9 произошло у села Самеба в 25 километрах восточнее города Ниноцминда (150 километров от Тбилиси), сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.
Подземные толчки были зафиксированы в 09:43 по местному времени. Эпицентр находился на глубине четырех километров.
Предыдущее землетрясение магнитудой 3,0 произошло также у села Самеба в 02:47 по местному времени.
Напоминаем серия землетрясений была зафиксирована ночью 16 августа у села Самеба. Первый толчок магнитудой в 3,7 был зафиксирован в 23:42 по местному времени, затем сила землетрясений стала возрастать, и самое мощное магнитудой 5,1 случилось в 05:44. Последний толчок произошел 05:51, и его магнитуда составила 3,0.