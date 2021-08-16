Российский посол в Армении направился к границе с Азербайджаном

Как сообщал ранее haqqin.az, посол России в Армении Сергей Копыркин решил посвятить свой отпуск в этом году знакомству с достопримечательностями Армении. На прошлой неделе российский дипломат со своей семьей посетил Армавирскую область, где они осмотрели церкви. Заодно посол посетил армавирский погранотряд ФСБ России в Армении, контрольно-пропускные пункты и позиции на армяно-турецкой границе, встретился с российскими и армянскими пограничниками.

На этот раз Сергей Копыркин в рамках отпускных поездок отправился в Араратскую область. На странице российского посольства в Facebook отмечается, что дипломат с семьей посетил место археологических раскопок в селе Покр Веди.

Заодно Копыркин посетил отдельные участки армянской границы, в том числе в населенном пункте Ерасх (на границе с Азербайджаном. Именно из этого села в последнее время подразделения армянских вооруженных сил ведут интенсивный обстрел территории Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана - ред.), где встретился с российскими и армянскими пограничниками Араратского погранотряда Пограничного управления ФСБ России в Армении.