Нателла Рустамова, собкор 11:20

Жила-была на благословенном острове Мальта чета азербайджанцев. Хороший такой остров, живописный, да и страна Мальта хорошая, богатая. Как они туда попали, история пока умалчивает. Неизвестны до поры до времени и их паспортные данные – фамилии и прочее. И почему-то нашим соотечественникам на замечательном острове в благополучной стране спокойно не жилось – рассорились они там, разбежались по разным квартирам и начали бракоразводный процесс. Но супруг затаил на свою благоверную такую сильную обиду, что решил отправить ее не просто куда подальше, а прямиком на тот свет. А поскольку у самого, судя по всему, рука на нее все же не поднялась, пришлось киллера нанимать.

Чем так супруга досадила - до их родины вести о том пока не дошли. Да и островные следователи еще не закончили разбирательство. Скорей всего, причина банальная – деньги. Не хотелось, видимо, мужу в результате развода ими делиться. А может, и вообще все капиталы были записаны на супругу ввиду их не особо легитимного происхождения, а значит – ей бы все и досталось. Как бы то ни было, но женщина была начеку – где могла понатыкала камер и прослушек. К тому же в качестве исполнителя заказчик выбрал своего – азербайджанца. Кому ж еще на чужбине можно довериться, как не земляку? Но то ли роль киллера не очень устраивала этого еще одного мальтийца-азербайджанца, то ли плата за преступление показалась недостаточной, а может, просто пожалел бедную женщину, но только сдал он ей с потрохами злоумышленника. Верно рассудив, что разоблаченный мститель (или борец за свои деньги) может не успокоиться и найти более надежного киллера, женщина отправилась в полицию. Что известно уже доподлинно. Как пишет издание The Times of Malta, проживающая на Мальте азербайджанка обратилась в местные правоохранительные органы с заявлением, что ее муж, с которым она разводится, нанял киллера, чтобы убить ее. Прокуратура и суд уже располагают представленными заявительницей неоспоримыми доказательствами – двумя видеофайлами, на которых выбранный на роль киллера человек рассказывает, как заказчик обсуждал с ним сценарий убийства, плату за которое, очень солидную, ему должны были переслать из Азербайджана. Прилагались также видео- и аудиозаписи из квартиры, где происходил разговор.