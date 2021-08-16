Известный азербайджанец нанял киллера для убийства жены на Мальте громкое дело
Жила-была на благословенном острове Мальта чета азербайджанцев. Хороший такой остров, живописный, да и страна Мальта хорошая, богатая. Как они туда попали, история пока умалчивает. Неизвестны до поры до времени и их паспортные данные – фамилии и прочее.
И почему-то нашим соотечественникам на замечательном острове в благополучной стране спокойно не жилось – рассорились они там, разбежались по разным квартирам и начали бракоразводный процесс. Но супруг затаил на свою благоверную такую сильную обиду, что решил отправить ее не просто куда подальше, а прямиком на тот свет. А поскольку у самого, судя по всему, рука на нее все же не поднялась, пришлось киллера нанимать.
Чем так супруга досадила - до их родины вести о том пока не дошли. Да и островные следователи еще не закончили разбирательство. Скорей всего, причина банальная – деньги. Не хотелось, видимо, мужу в результате развода ими делиться. А может, и вообще все капиталы были записаны на супругу ввиду их не особо легитимного происхождения, а значит – ей бы все и досталось.
Как бы то ни было, но женщина была начеку – где могла понатыкала камер и прослушек. К тому же в качестве исполнителя заказчик выбрал своего – азербайджанца. Кому ж еще на чужбине можно довериться, как не земляку? Но то ли роль киллера не очень устраивала этого еще одного мальтийца-азербайджанца, то ли плата за преступление показалась недостаточной, а может, просто пожалел бедную женщину, но только сдал он ей с потрохами злоумышленника.
Верно рассудив, что разоблаченный мститель (или борец за свои деньги) может не успокоиться и найти более надежного киллера, женщина отправилась в полицию. Что известно уже доподлинно.
Как пишет издание The Times of Malta, проживающая на Мальте азербайджанка обратилась в местные правоохранительные органы с заявлением, что ее муж, с которым она разводится, нанял киллера, чтобы убить ее. Прокуратура и суд уже располагают представленными заявительницей неоспоримыми доказательствами – двумя видеофайлами, на которых выбранный на роль киллера человек рассказывает, как заказчик обсуждал с ним сценарий убийства, плату за которое, очень солидную, ему должны были переслать из Азербайджана. Прилагались также видео- и аудиозаписи из квартиры, где происходил разговор.
В документах, представленных в суд прокурором Питером Полом Заммитом, сообщается, что «испуганная и взволнованная» женщина раскрыла зверский план своего мужа благодаря этим записям и признанию нанятого киллера.
Как сообщил журналистам Заммит, согласно плану, наемный убийца должен был убить женщину, а затем сбежать с Мальты. Его слова подтверждает и судья Ян Фарругиа, который будет рассматривать это дело.
Источники сообщили Times of Malta, что проблемы у этой супружеской пары возникли еще несколько лет назад. По законодательству страны, запрос по судебному разбирательству дает суду право получить и хранить любые доказательства и вызвать на Мальту для дознания любого иностранного гражданина (в данном случае азербайджанца). Также, в соответствии с законами Мальты, лицо, обвиняемое в разработке плана убийства супруга или супруги может отправиться в тюрьму на 20 лет.
Будем ждать новых публикаций Times of Malta, которое пока весьма деликатно обошло детали и подробности этой «семейной драмы». Может, после суда издание назовет все же имена и обстоятельства несостоявшегося убийства, и мы побольше узнаем о наших "прославившихся" за границей земляках.