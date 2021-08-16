Ильхам Алиев: Мы вернём азербайджанцев в Зангезурский махал

«Западный Зангезур в настоящее время находится под контролем Армении. Но в результате прокладки Зангезурского коридора, мы конечно-же, используя его вернем своих граждан на землю предков». Как сообщает АзерТАдж, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии воздвижения государственного флага в городе Кельбаджар.

«Такие планы есть и это естественно. Потому, что наши граждане были насильно изгнаны с территории Армении не только из Зангезурского махала, но и Гейча. И у них есть полное право жить на земле своих предков. Мы оставили это на следующий этап», - сказал президент.