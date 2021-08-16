Ташкент заявил о «тесных контактах» с «Талибаном»

Власти Узбекистана поддерживают тесные контакты с представителями движения «Талибан» по вопросам охраны границ и сохранения спокойствия на приграничных территориях. Об этом говорится в сообщении МИД республики.

«Узбекская сторона поддерживает тесные контакты с представителями движения «Талибан» по вопросам обеспечения охраны границ и сохранения спокойствия в приграничной зоне», - цитирует ТАСС сообщение узбекского МИД.

«Мы также твердо заявляем, что любые попытки нарушения государственной границы будут жестко пресекаться в соответствии с законодательством Узбекистана», - указали в МИД страны.

Дипмиссии Узбекистана в Кабуле и Мазари-Шарифе в настоящее время работают в штатном режиме, сообщили в МИД республики.