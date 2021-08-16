Ильхам Алиев: НФА и Мусават бомбили Гянджу

«После оккупации Кельбаджара между Арменией и бывшей Нагорно-Карабахской автономной областью возникла прямая географическая связь, и оккупация других земель уже была неизбежна. Потому, что правительство НФА-Мусават не уделяло внимание строительству армии, в ней не проводилось никаких реформ». Как сообщает АзерТАдж, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии воздвижения государственного флага в городе Кельбаджар.

Ильхам Алиев отметил, что в период оккупации территорий тандем НФА-Мусават бомбил Гянджу для того, чтобы сохранить свою власть.

«Они взяли в плен азербайджанских солдат. Есть эти видеокадры. Армяне здесь совершали геноцид, опустошали наши города. Посмотрите, в каком состоянии Кельбаджар, в каком состоянии другие города. А они же, брали в плен азербайджанских солдат, чтобы укрепить свою власть. Когда они увидели, что это уже невозможно, они сбежали, скрылись, дезертировали на государственном уровне. Власть НФА-Мусават и ее руководители -дезертиры, предатели, трусы. И это настоящая правда», - сказал президент.