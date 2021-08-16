Азербайджанских моряков проводили в Иран фото, видео
Военнослужащие ВМС Азербайджана, которые примут участие в конкурсе «Кубок моря» в рамках Армейских Международных Игр-2021, отбыли в иранский город Энзели.
Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Минобороны, нашу страну на конкурсе представят сторожевые корабли G-122 и G-124.
Отметим, что военнослужащие Азербайджанской Армии примут участие в соревнованиях «Танковый биатлон» (Россия), «Мастера артиллерийского огня» (Казахстан), «Кубок моря» (Иран) и «Армия культуры» (Россия), которые состоятся в рамках Армейских Международных Игр-2021, стартующих 22 августа.