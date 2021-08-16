Ильхам Алиев призвал переименовать Варденис обратно в Басаркечер

«Дорога на которой мы стоим – это проложенная армянами дорога Басаркечер-Кельбаджар. Они проложили вторую дорогу, чтобы соединить Армению с Карабахом. Помимо Лачинского коридора. Они проложили ее для того, чтобы облегчить въезд и выезд и таким образом заселить Кельбаджар и другие территории». Как сообщает АзерТАдж, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии воздвижения государственного флага в городе Кельбаджар.

«Эта дорога напрямую ведет в Басаркечерский район. Его в Армении называют Вардениским районом. Но настоящее название этого района и области – Басаркечер. Это махал Гейча, древняя азербайджанская земля. В 1930 году на территории Армении был создан Басаркечерский район. Абсолютное большинство его жителей были азербайджанцы. В том числе жители села Зод тоже были азербайджанцами. Они подверглись депортации. Лишь в июне 1969 года Армения переименовала Басаркечерский район и назвала его Варденисом. Я прошу, в репортажах и в целом в нашем лексиконе должен использоваться не Варденис, а восстановлено название Басаркечер», - сказал президент.