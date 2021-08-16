В Азербайджане закрыли село? МВД отвечает

Распространенная ранее в ряде СМИ информация о якобы запрете на въезд-выезд из села Гарамарьям Гёкчайского района не соответствует действительности, говорится в сообщении пресс-службы МВД Азербайджана.

«Запрет на въезд-выезд из села не вводился», - отметили в сообщении.

Директор Центральной больницы Гёкчайского района Эльчин Билалов также сообщил, что запрет на въезд-выезд из села Гарамарьям и других населенных пунктов района не вводился. «Поступила информация о подозрении на коронавирус у одного человека, проживающего в Гарамарьям. На место происшествия немедленно была направлена бригада скорой медицинской помощи, и у него был взят тест. Кроме того, в этом селе не было выявлено никаких фактов», - приводит Trend слова директора больницы.