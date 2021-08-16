В ночь на 17 августа десятки расчетов сотрудников службы пожарной охраны Израиля продолжали тушение огня в окрестностях Иерусалима, сообщает newsru.co.il.

Согласно опубликованной информации, по состоянию на утро 17 августа, действия пожарных сконцентрированы в районе поселков Бейт Меир и Каслон, а также в окрестностях больницы "Эйтаним". Продолжается подготовка к эвакуации жителей поселка Эвен Сапир.

Рано утром во вторник вновь были подняты в воздух самолеты службы пожарной охраны.

Накануне правительство Израиля обратилось к нескольким государствам с просьбой об оказании экстренной помощи при тушении пожаров. Турция также направит самолет для помощи израильским пожарным.