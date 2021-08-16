Производственное объединение «Азеригаз» начало установку новых прозрачных коробок для счетчиков, которые сведут к минимуму любое возможное вмешательство.

Как сообщили haqqin.az в ПО, коробки будут приложены к счетчикам, которые подлежат предварительной или последующей оплате. После установки коробок, устойчивых к ударам, солнечным лучам и воздействию окружающей среды, больше не останется места для необоснованных взаимных обвинений между ПО и абонентами.

В сообщении отмечается, что коробка будет прочно прикреплена в четырех местах и запечатана в верхней и нижней частях. При этом какого-либо контакта со счетчиком ни у газораспределителя, ни у потребителя не будет. В то же время будет обеспечено сохранение газового счетчика в исправном и рабочем состоянии. Абонент с легкостью сможет прочитать поверх коробки показания предварительно оплачиваемого счетчика. Через небольшое окошко на коробке возможно будет пополнить баланс посредством карты.