Талибы пригласили женщин в правительство и разрешили вести телепрограммы очевидное - невероятное
Талибы допустили участие женщин в управлении Афганистаном, сообщает телеканал Al Hadath со ссылкой на одного из представителей движения «Талибан».
Как говорится в сообщении, в «Талибане» не желают делать женщин «жертвами».
Кроме того, руководитель отдела новостей телеканала Tolo News Мирака Попал в своем Twitter рассказал, что «Талибан» оставил женщинам возможность работать в сфере СМИ. В частности, женщинам разрешили вести новости и другие программы на телевидении. Ранее женщины не выходили в эфир местных телеканалов с момента захвата власти в Афганистане боевиками «Талибана».