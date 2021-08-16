В беседе с АА заместитель гендиректора Meteksan Savunma Озгюр Джанкара заявил, что в последние годы ракеты третьего и четвертого поколений с электрооптическими и инфракрасными головками самонаведения стали серьезной угрозой, особенно для военных баз и стратегических гражданских объектов.

«На этот раз мы фактически используем лазерные технологии, в отличие от других традиционных систем. В мире только сверхдержавы используют лазерные технологии для электронного противодействия. По этой причине опыт, который мы приобрели с помощью проекта Nazar, действительно принесет большую пользу с точки зрения обороны страны в предстоящие 10 лет. Данная продукция станет важными экспортными воротами на мировой рынок», - добавил Джанкара.