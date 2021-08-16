Анкара продолжает диалог по Афганистану со всеми сторонами, в том числе c движением «Талибан». Как сообщает Anadolu, об этом заявил журналистам министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

По его словам, Турция тесно взаимодействует и с США. Также министр отметил, что Анкара воспринимает позитивно все последние заявления талибов. «Надеемся, что слова и действия представителей движения «Талибан» будут совпадать», - сказал Чавушоглу.

Глава МИД заверил, что Турция продолжит вклад в экономическое развитие, обеспечение стабильности и мира в Афганистане.

Турецкий министр также выразил сожаление в связи с ситуацией вокруг международного аэропорта Кабула, отметив, что Анкара продолжит содействовать эвакуации граждан различных стран из афганской столицы.