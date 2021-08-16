Разбился новейший российский Ил-112В

Опытный образец новейшего российского военно-транспортного самолета Ил-112В потерпел крушение в ходе полета в Подмосковье, сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник.

Инцидент произошел во время тренировочного полета. Причины случившегося выясняются. На борту было три члена экипажа. Их судьба выясняется.

По предварительным данным, у военного самолета в полете загорелся правый двигатель и он не смог долететь до полосы.

ТАСС отмечает, что среди версий трагедии рассматривается техническая неисправность и ошибка пилотирования.