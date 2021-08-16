Синоптики рассказали о погоде в Азербайджане
Завтра, 18 августа, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается погода без осадков, северо-восточный ветер, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на Апшеронском полуострове ночью составит 23-26, днем - 32-36, в Баку ночью - 23-25, днем - 33-35 градусов тепла.
Атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью - 60-65, днем - 30-35 процентов.
На северных пляжах Апшерона (Сумгаит, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) температура морской воды составит 26-27, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Ших) – 27-28 градусов.
Завтра днем в некоторых горных районах Азербайджана пройдут кратковременные грозовые дожди, на остальной территории страны ожидается погода преимущественно без осадков, умеренный восточный ветер.
Температура воздуха ночью составит 17-22, днем 33-38, в горах ночью - 12-17, днем - 22-27 градусов тепла.