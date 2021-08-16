Азербайджанские военные обеспечивают безопасность аэропорта Кабула Заявление Минобороны; видео
Общее состояние азербайджанских миротворцев, выполняющих служебные обязанности в Международном аэропорту Кабула Исламской Республики Афганистан, стабильное.
Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Минобороны, наши миротворцы в настоящее время выполняют задачи по охране и обороне в определенном для них секторе.
Миротворческое подразделение Азербайджанской Армии, состоящее из 120 человек, совместно с турецкими силами продолжает выполнять свои служебные обязанности в целях обеспечения безопасности аэропорта.